Tatar, Topçuköy Bal Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Topçuköy Bal Festivali’ne katılarak konuşma yaptı.
Bölgenin gelişmesi konusunda atılan tüm adımları takdir ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede özellikle arıcılık ile uğraşanların yaptığı üretiminin artmakta olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC’nin ihtiyacı kadar bal üretimi için arıcılık sektörüne destek ve teşvik verilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu sektörün daha da gelişmesi temennisinde bulunarak tüm üreticilerle festivale emek verenleri kutladı.