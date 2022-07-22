Tatar, Topçuköy şehitlerini andı

Tatar, Topçuköy şehitlerini andı
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“Hükümetin dayatma olarak aldığı kararlar kabul edilemez”

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