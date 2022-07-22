ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Tatar, Topçuköy şehitlerini andı
Kıbrıs
22 Temmuz 2022 Cuma 15:55
Kıbrıs Genç Tv
“Hükümetin dayatma olarak aldığı kararlar kabul edilemez”
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Hava nasıl olacak?
2
Sendikalar "tabutlu" asgari ücret eylemini...
3
PGM artan hava sıcaklığı nedeniyle yangına karşı...
4
Meclis Çevre Komitesi toplandı
5
Polis haberleri…
6
Haftalık analiz sonuçları açıklandı
7
DSÖ, Kovid-19 aşısı yaptıran yaşlı ve sağlık...
8
Hellimle ilgili imzalar atılıyor
9
Nadir görülen siyah flamingo Ağrotur tuz gölüne...
10
Chevron, Shell ve Delek Rum yönetimine taahhüt vermeye...
Sürdürülebilir Karşıyaka/Vasileia projesinin açılışı yapıldı
Kıbrıs
Taçoy: ‘‘Sendika tarafının nisabı sağlamaması asgari ücretin belirlenmesini engellemiştir’’
Kıbrıs
Polis Genel Müdürlüğü'nden Onkoloji Servisi’ne bağış
Kıbrıs
Taşçıoğlu: “Keyfi maaş kesintisi kabul edilemez”
Kıbrıs
Yüzde 20 kesinti kararı mahkemeye taşınıyor
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Sürdürülebilir Karşıyaka/Vasileia projesinin...
Polis Genel Müdürlüğü'nden Onkoloji Servisi’ne...
PGM artan hava sıcaklığı nedeniyle yangına karşı...
“Hükümetin dayatma olarak aldığı kararlar kabul...
Facebook
45.1B
Twitter
8.1B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Hava nasıl olacak?
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE