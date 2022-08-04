Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği’nin (TOGEH) kurucu genel koordinatörü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabuldeki konuşmasına, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye sahip çıkma konusunda gençlerin yapacağı çok önemli görevlerin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal hassasiyet göstererek birlik ve beraberlik içinde çeşitli çalışmaların yapıldığını belirtti.

“KKTC gençliği, sizin liderliğinizde gerekli çalışmaları yapabilecek potansiyele sahiptir. Gençlerimizin, farklı sivil toplum örgütleriyle bir algı yaratması ve hizmetlerin belli bir noktaya gelmesi son derece önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerimize sahip çıkmanın ve yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği genel koordinatörü ve üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

-Obuz

Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği’nin kurucu genel koordinatörü Enes Obuz da, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek dernek üyelerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.