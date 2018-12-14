Tatar: "Trafik her geçen gün yoğunlaşıyor, karayolları yerinde sayıyor"

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görüşmelerinde ilk sözü alarak, ülkedeki çevre yollarında hiçbir ilerleme gelişme görmediğini, trafiğin her geçen gün arttığını, ancak karayollarının gelişmediğini, trafikte sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Tatar, son yaşanan yoğun yağışlar sonrası oluşan selin 4 can aldığını, yaşamını yitirenlere başsağlığı dilediğini, o yolda yaşanan sıkıntıların çok gecikmeden giderilmesi ve gereken tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Tatar, bunun için proje üretilmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli desteği vereceğine inandığını ifade ederek, Girne’de yaşanan trafik artışına işaret etti, çözüm üretilmesi gerekliliğine değindi, yapılaşmanın hızına trafikte de ayak uydurulması gerektiğini kaydetti.

Alsancak Lapta bölgesinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve sıkıntılara da işaret eden Tatar, oradaki yol yapıp faaliyetlerinin de hızlandırılmasını istedi. Tatar, hükümetin ve bakanlığın bu bölgeye önem verdiğini yapılacak çalışmalarla göstermesini beklediğini ifade ederek, Güzelyurt Lefke yolunun da bitirilmesinin beklendiğini söyledi.

Tatar, bu bölgedeki yolun neden açılmadığının nedenini bilmek istediğini ifade ederek, bu bölgede eğer 1 kişinin devlet işini aksatıyorsa gerekirse mecliste yasa değişikliğine gidilmesi ve vatandaşın kaybının önüne geçilmesi gerektiğine işaret etti.

Ersin Tatar, bu yüzden bakanın bu işi çözmesi gerektiğini ifade ederek, “Memleket devlet insanlar bizim, projelerin önünü kesmememiz halkın hizmetine sunmamız lazım” dedi.

Lefkoşa çevre yolunun durumunun ne olduğunu da soran Tatar, buralardaki sıkıntının ne olduğunu bilmek istediğini kaydetti. Yolların döküldüğünü ancak açılamadığını ifade eden Tatar, devletin önünü bir ara emri davasının kesmemesi gerektiğini söyledi, bu konuda mahkemelere ve vatandaşlara da görev düştüğünü kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın da artık yaşam bulması gerektiğini ifade eden Tatar, orada gerekli denetim ve kontrollerin gerçekten uluslararası standartlara göre yapılıp yapılmadığını, kendisinin bu konudan emin olmadığını söyledi.

Bakana hitaben “Ben olsam senin yerinde orda yatar orda kalkarım” diyen Tatar, projenin yakınen takip edilmesini istedi.

Tatar, araç kayıtta da gerekli adımların atılmasını ve vatandaşların işinin kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.