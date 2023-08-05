Tatar, trafik kazalarında yaşamını yitiren ve yaralananlar için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, trafik kazalarında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için mesaj yayımladı. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, herkesi trafik kurallarına riayet etmeye ve sorumlu olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında; “Ülkemizin yıllardır kanayan en büyük sorunlarından biri olan ve hemen hemen her aileye ateş düşüren trafikte ne yazık ki çok değerli bir polis kardeşimizi ve öğretmen kızımızı yitirmenin derin acısı içerisindeyiz” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün çarptığı iki polis memurundan Oytun Çakır’ın, İskele-Ardahan ana yolunda Topçuköy kavşağı yakınlarında meydana gelen elim bir trafik kazasında 24 yaşındaki araç sürücüsü genç öğretmen kızımız Aylin Gargı'nın hayatını kaybetmesi; her bir yurttaşımız gibi benim de yüreğimi dağlamıştır.

Toprağa verdiğimiz iki canın acısının yüreğimizi yaktığı bu talihsiz günde, insan yaşamının bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu yitirilemeyecek kadar değerli olduğunu bütün yurttaşlarımıza bir kez daha anımsatırken, herkesi trafik kurallarına riayet etmeye ve sorumlu olmaya davet etmek istiyorum.

Her iki kazada yaşamını yitiren canlarımıza Allah’tan rahmet yaslı ailelerine sabır dilerken, bir polis kardeşimizi yitirdiğimiz kazada yaralanan pois memuru Coşkun Küçük’e, Dağyolu’ndaki kazada ağır yaralanan Hasibe Bekiz isimli vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”