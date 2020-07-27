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Tatar, trafik kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı

Tatar, trafik kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı
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Başbakan Ersin Tatar, Mersin’de 4 Mehmetçik ve 2 otobüs şoförünün şehit olduğu trafik kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar’ın mesajı şöyle:

“Mersin’in  Mut İlçesi yakınlarında askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu vatani görevlerini yerine getirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan  2  şoför ve  4 Mehmetçiğimizin şehit olmasını 10’u ağır olmak üzere çok sayıda  Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.
Bu elim kazada  kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile  kederli ailelerine  ve Türk milletine başsağlığı diliyorum”.

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