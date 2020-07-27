Tatar, trafik kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı

Başbakan Ersin Tatar, Mersin’de 4 Mehmetçik ve 2 otobüs şoförünün şehit olduğu trafik kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar’ın mesajı şöyle:

“Mersin’in Mut İlçesi yakınlarında askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu vatani görevlerini yerine getirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan 2 şoför ve 4 Mehmetçiğimizin şehit olmasını 10’u ağır olmak üzere çok sayıda Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Bu elim kazada kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum”.