Tatar: "Transferler gün boyunca devam edecek"

Başbakan Ersin Tatar, COVID19 Salgını nedeni ile 14 gündür gözlem altından tutulan Alman Misafirlerin, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunulduğunu söyledi.

Tatar,şu an ikinci uçağın da havalandığını da belirterek an itibarı ile 500’e yakın Alman Vatandaşının ülkelerine doğru yola çıktığını ifade etti.

Tatar: "Transferler gün boyunca devam edecektir. Garantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.