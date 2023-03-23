Tatar, TSK Güçlendirme Vakfı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti.
KKTC Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı Başkanı Talip Sancar da, her zaman yanlarında olan ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.
Türkiye’nin yerli ve milli gururu olan milli muharip uçağının gökyüzüyle buluşmasına günler kaldığını ve bu gurur ile başarının, bütün Türk milletine ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olduğunu söyleyen Sancar, milli muharip uçak maketini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.