Tatar, tüm sürücü ve yayaları duyarlı, dikkatli ve sorumlu olma çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İnsan yaşamının bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu yitirilemeyecek kadar değerli olduğunu anımsatarak, herkesi duyarlı, dikkatli ve sorumlu davranmaya, görevlilere yardımcı olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, mesajında, Trafik Haftası’nın çok daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulması ve trafik kazalarını asgariye indirmek için trafik güvenliği hususunda kullanılan yöntem ve önlemleri gözden geçirmek için olanak sunduğuna dikkat çekti.

Tatar, aynı zamanda, Trafik Haftası’nın toplumsal bir sorun olan trafik sorununun ortak akılla çözülmesine yönelik ilgili bütün paydaşların sorumluluklarını hatırladığı bir hafta olarak görev ve sorumluluklar üzerine düşünmeye teşvik ettiğini kaydetti.

- “Popülizmden uzak, gerçekçi, sonuç odaklı ve bilimsel verilerin ışığında kararlı siyasi adımlar atılmalı”

Çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirmesine, yaralanmasına ya da sakat kalmasına neden olan trafik kazalarının ekonomik kayıplara da yol açtığına dikkat çeken Tatar, “Hemen hemen her aileye ateş düşüren bu acı gerçeğimizin çözümü, hiç kuşkusuz birçok ana başlıkta ele alınmalı; popülizmden uzak, gerçekçi, sonuç odaklı ve bilimsel verilerin ışığında kararlı siyasi adımlar atılmalıdır” dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

“Ülkemizin bu güncel sorununun çözümünü, eğitimden altyapıya, yasal düzenlemelerden acil kurtarma, tıbbî bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine, denetimlere yaygınlık ve etkinlik kazandırılmasından, yurttaşlarımızda trafik bilinci oluşturulmasına ve yaptırımların kararlılıkla uygulanmasına kadar, bütün boyutlarıyla ele almak ve planlamak durumundayız.

Toplumsal bir sorun haline gelerek sosyolojik boyutuyla da incelenmesi zaruri olan trafik sorunlarına bulunacak olan nihai çözüm, toplumun bütün kesimlerinin ortak çabasını ve duyarlılığını gerektirmektedir.

İnsan ögesinin ağırlıklı biçimde öne çıktığı bu trafikte, toplumun bilinçlendirilmesinin, yurttaşlarımıza küçük yaşlardan başlayarak sürekli bir trafik eğitimi verilip iletişim araçlarından da yararlanarak eğitsel etkinliklerin yaygınlaştırılmasının önemi, su götürmez bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır.”

Tatar, yurttaşların bilinçlenmesi, trafik kurallarına uyması, devletin gerekli düzenlemeleri yaşama geçirmesiyle trafik sorununun çözümünde ilerleme sağlanacağına inanç belirterek, Trafik Haftası'nda bütün yurttaşlara esenlikler, sağlıklı ve kazasız yolculuklar diledi.