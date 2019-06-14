Tatar, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Başbakan Ersin Tatar’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, plaket takdim etti.

Yıldırım, TC ve KKTC’nin hak ve menfaatlerinin önemini vurguladı.

Yıldırım, Türk tarafının varlığını ispatlaması gerektiğine işaret ederek, ancak Rum tarafının barış mesajlarını hiç bir zaman algılamadığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, Rum tarafının silahlanmaya devam ettiğini ve buna karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

İki tarafın eşit hak ve menfaatlere sahip olduğunu belirten Tatar, ancak Rum tarafının sanki adanın tek sahibiymiş gibi hareket ettiğini kaydetti.

“Bu mücadele uzun soluklu ve kutsal bir mücadeledir” diyen Başbakan Tatar, Kolordunun KKTC’de bulunup, can ve mal güvenliğini korumasının Kıbrıslı Türkler için yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

Tatar, “sizlere olan minnet duygularımızı ifade etmek istiyoruz” dedi.