Tatar: “Türk dünyasının kopmaz bir parçası olarak mücadelemizi yürüttük”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile sağlık alanında devam eden ilişkilerin KKTC sağlık sistemine yansımalarının olumlu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de düzenlenen 15. Ulusal Endoüroloji Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, kongrede yer alan doktorları KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kongrenin KKTC’de düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

“KKTC genç bir cumhuriyettir. Büyük mücadeleler verilmiştir. Burada bir Türklük kavgası verilmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarihine ve verilen mücadeleye değindi.

“TÜRK DÜNYASININ KOPMAZ BİR PARÇASI OLARAK MÜCADELEMİZİ YÜRÜTTÜK”

“Türk dünyasının kopmaz bir parçası olarak mücadelemizi yürüttük” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz sömürge yönetiminde Rum-Yunan ikilisi tarafından adayı Yunanistan’a bağlama hedefiyle Kıbrıs Türklerine yönelik yapılan insanlık dışı muameleyi anımsattı.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖNÜL BİRLİĞİNİN PERÇİNLEŞMESİ OLUMLU GELİŞMELERDİR”

KKTC’nin güçlenmesi için uğraş verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin artmasını ve gönül birliğinin perçinlenmesini olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin adadan çekilmesini sağlamak için yapılan oyunlara karşı durmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kongrede yer alan doktorlara hitaben, “Arkamızda 85 milyon nüfuslu

Türkiye Cumhuriyet vardır. Sizler varsınız” dedi.

Kıbrıs adasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hem Mavi Vatan’da hem göklerde hava hakimiyeti bakımından Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin birlikte verdiği mücadele, milletin ve ulusun bekası için fevkalade önemlidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti ile özellikle sağlık alanında devam eden ilişkilerin KKTC sağlık sistemine olumlu yansımalarının olduğunu kaydetti.