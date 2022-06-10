Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın KKTC'ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabul 13 Haziran Pazartesi saat 11.15’te yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun başbaşa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 13.30’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.