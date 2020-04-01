Tatar: "Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile sütteki sorun çözüldü"

Başşbakan Ersin Tatar, süt tüketiminde yaşanan sıkıntının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Desteği ile Sütteki Sorun Çözüldü.

Covid 19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketiminde yaşanan darlamadan dolayı yaşanan sıkıntı Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile aşılmıştır.

Ülkemizde, salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin litre, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanmasında sorunlar yaşanmaktadır.

Hükümetimizin girişimleri neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılan görüşmelerin ardından, 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılması karara bağlanmıştır.

Süt üretiminde yaşanan sözkonusu sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır.

Başbakan Ersin Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay'a, teşekkürlerini sunmuştur.