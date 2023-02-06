Cumhurbaskanı Ersin Tatar Turkiye'de yaşanan ve ülkemizde de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

"Ne yazık ki güne, saat 03.30 civarlarında Anavatan Türkiye’mizden gelen çok acı bir haber ile uyandık…

Türkiye’mizde ilk belirlemelere göre, aynı anda Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Urfa olmak üzere Anavatanımızın farklı illerinde önce en büyüğü 7.4 sonra 6.6 olmak üzere değişik yıkıcı değerlerde birbirini izleyen 32 artçı deprem oldu…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaskan yardımcısı Sayın Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve diğer üst düzey yetkililer hemen AFAD ile kriz masası oluşturarak çalışmalara başladılar.

7.4 şiddetindeki deprem, aynı dakikalarda Kıbrıs’ta da hissedildi…

Ülkemizden spor amaçlı Türkiye Cumhuriyeti'ne giden sporcu kafilelerimizin de afet bölgelerinde olduğunu biliyoruz. Deprem nedeniyle telefon hatlarındaki arızalardan dolayı kafilelerin bir kısmına ulaşılamadı. Ulaşılamayan kafilelerimize ulaşmak icin tüm olanaklarımızla seferber halindeyiz.

Ben de gelişmeleri dikkatle izliyor, takip ediyor ve büyük bir acı duyuyorum.

Anavatanımızın deprem acısını yürekten paylaşır, kayıp kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, can kayıplarımızın az olmasını temenni eder, Kıbrıslı Türk kardeşleri adına Anavatanımızın tarifi zor acısını, kendi can acımız olarak yüreklerimizde taşıyoruz.

Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve Anavatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim."

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 08:18