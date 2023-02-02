Tatar: "Türkiye ile daha güçlü ilişkiler ve Kıbrıs Adası’nda iki devlet temelindeki yeni siyasetten geri dönüş yoktur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye ile kadim bağları ve münasebetleri pekiştirecek her türlü temas ve ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar yıllardır verilen mücadelenin örf adet ve geleneklerin bugünlere gelmeyi sağladığını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’a verdiği öneme, tanınma yolunda verilen çabalara verdiği desteğe işaret etti.

“Eski siyasete artık geri dönüş yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin temelini Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkilerin daha da güçlü olması ve Kıbrıs adasında iki devletin varlığına dayanması olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uşak halkına sevgi ve saygılarını ileterek temasların sürmesini temenni etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, Yakın Doğu Üniversitesi’nin daveti üzerine KKTC’ye geldiklerini ve Uşak yöresine ait halıların üniversitede sergilenmesine yönelik bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı bu vesileyle ziyaret etmekten dolayı duyduğunu memnuniyeti belirtti.