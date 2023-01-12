Tatar, Türkiye Kamu-Sen yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’ndeki büstlerin açılış törenine katılan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının esenliği ve kutsal davanın güçlendirilmesi için mücadelenin sürdürdüğünü belirterek, Türkiye’nin desteğiyle yürütülen yeni siyasete göre Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa iki devlete dayalı olması gerektiğini ortaya koyduklarını söyledi.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletinin ilelebet yaşaması lazımdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının Kıbrıs Türkleri için hayati önemi olduğuna değindi.

Tatar, KKTC’de ekonomik hayatın, sosyoekonomik yapının güçlenmesi için çalışmanın görevleri olduğunu belirterek, sosyal bir devlet anlayışı ile tüm emektarlarla bu yönde birlik olmanın önemini dile getirdi.

Tatar, "binlerce üyesini Kıbrıs sevgisine yönlendirdiğini" belirttiği Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na teşekkür ederek, Türkiye’deki sendikaların KKTC’ye verdiği desteğin önemli olduğunu sözlerine ekledi.