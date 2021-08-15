Tatar: "Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen sel felaketine ilişkin bir mesaj yayınlayarak, “Türkiye’nin kuzeyinde yaşanan ve onlarca kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sel felaketi sonucu yaşanan can kayıpları hepimizi derinden üzmüş, yüreklerimizi dağlamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajının devamında ise şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletin tüm imkanlarını ve insan gücünü sel felaketinin yol açtığı yaraların sarılması için kullanan Türkiye Cumhuriyeti’nin, birlik ve beraberlik içerisinde bu doğal afetin yarattığı tahribatı da dayanışma içerisinde aşacağına inancım tamdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kalbimiz Türkiye’nin yanındadır; Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır.

Şahsım ve ülkem adına Anavatan Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sel felaketinde yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı kardeşlerimizin tez zamanda sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum.”