Tatar: “Türkiye’nin güçlenmesi bizim gurur kaynağımızdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarafsız Haber TV’nin “Liderler Zirvesi Gündem Özel” canlı yayın programına çevrimiçi bağlanarak 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri ve gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Zaferi’nin Kıbrıs Türk halkı için de önemli tarihi bir gün olduğunu belirterek KKTC’de de şehitleri anma törenleri düzenlendiğini söyledi.



Çanakkale Zaferi’nde gösterilen kahramanlık ve başarının, dünyada esaret altında olan halklara umut olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının da İngiliz sömürgesine ve adayı Yunanistan’a bağlama hedefinde olan Rumlara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve Kıbrıs Türklerine sahip çıkmasıyla kazandığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için önemine vurgu yaparak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit iki kurucu ortağından biri olan Kıbrıslı Türklerin silah zoruyla devletin dışına itildiğini ve kendi kendini yönetme hakkına sahip Kıbrıs Türklerinin kendi devletini kurduğunu anımsattı.



“KKTC devleti ile tüm dünyaya ayrı bir halk ve ayrı bir devlet olduğumuzu duyuruyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde bir ortaklık için çözüm arayışlarıyla Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparmanın amaçlandığını, buna asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye’nin adada tarihten gelen hakları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, adanın tarih boyunca hiçbir zaman Yunan adası olmadığına dikkat çekti.





Federal temelde bir anlaşmayı görüşmenin Kıbrıs Türklerinin sonu olacağını, bu nedenle artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliği tezini Birleşmiş Milletler’e sunduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteklediği yeni siyasetten Kıbrıs Türklerinin vazgeçmeyeceğini dünyaya duyurduklarını söyledi.Aynı milletin evlatları olarak Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sıkı ilişkilerin her geçen gün gelişmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğinin ve istişare içinde olmanın ulusal çıkarlar bağlamındaki öneminin altını çizdi.İsrail gazının Kıbrıs üzerinden Türkiye ve AB’ye ulaştırılmasının görüşüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir gelişme ile KKTC devletinin statüsünün daha da yükseleceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna-Rusya savaşının Kıbrıs’ı da bir anlamda çağrıştırdığını, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin özel bağlarının ve her türlü alanda yakın iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.“Türkiye’nin güçlenmesi bizim gurur kaynağımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tarih boyunca Türkiye’nin Kıbrıs adasında yaptığı fedakarlıklara ve her vesileyle Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğe işaret etti.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonlara rağmen, pandemi ve döviz sıkıntılarına rağmen KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini belirtti.