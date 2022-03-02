Tatar, Ukrayna diasporasının temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC halkı olarak Ukraynalı kardeşlerimizle her zaman çok güzel ilişkilerimiz olmuştur. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarının oluşturduğu diasporanın temsilcilerini kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekâttan duyduğu büyük üzüntü ve endişeyi dile getirerek, insanlık dramlarının yaşandığı bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarına gereken her türlü yardımın yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC halkı olarak Ukraynalı kardeşlerimizle her zaman çok güzel ilişkilerimiz olmuştur. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

“KIBRIS TÜRKÜ, SAVAŞIN ACISINI YAŞAYAN VE TOPLUMSAL VAROLUŞ MÜCADELESİNİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ İYİ BİLEN BİR HALK”

Kıbrıs Türkü’nün acıyı, yıkımı yaşayan ve toplumsal varoluş mücadelesinin ne anlama geldiğini iyi bilen bir halk olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda adada barış içinde yaşandığını belirterek, barışın önemli olduğunu ifade etti.

Yaşlı ve çocuk her yaştan sivilin savaş ortamlarında korunmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumu, Ukrayna’da yaşanan insanlık dramının sona ermesi için elinden geleni yapmaya davet etti.

YÜRÜKOĞULLARI

Ukrayna diasporası temsilcilerinden Larysa Yürükoğulları da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ukrayna’da yaşanan savaş sonucu oluşan insanlık dramından duydukları üzüntüyü ifade eden Yürükoğulları, harekâtın bir an önce sona ermesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

KKTC’deki insanların, Ukrayna’da yaşanan endişe verici duruma dikkatlerini çekmek istediklerini kaydeden Larysa Yürükoğulları, birçok KKTC vatandaşının bölgeye insani yardım yapılması konusunda hazır olduğunu belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’dan destek istediklerini ifade etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar da, insani yardım talebini göz önünde bulunduracağını ve elinden geleni yapacağını söyleyerek, “Ukraynalı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyorum” dedi.

Kabulde, KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarının oluşturduğu diasporanın temsilcileri Larysa Yürükoğulları, Olena Kurtman ve Olha Zaporozhets yer aldı.

Kabulde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ile Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Muslu Akgüney de hazır bulundu.