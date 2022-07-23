Tatar, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmadan memnuniyet belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve BM arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından savaş halindeki iki ülke Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili değerlendirmesinde, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşmanın tüm mimarlarını canıgönülden tebrik ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı anlaşmasının sadece bölgeyi değil, savaşın yarattığı tedarik zincirindeki aksaklıklar sonucu mağduriyet yaşayan tüm dünya ülkelerini yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Tatar, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Anavatan Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından savaş halindeki iki ülke Ukrayna ve Rusya arasında, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan tarihi tahıl sevkiyatı anlaşmasına imza atılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çaba, ısrar ve kararlılığı sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Savaş nedeniyle global ölçekte gıda arzında yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntılara bağlı oluşan komplikasyonlara değinen Tatar, “Küresel bazda yaşanan bu krize endeksli fiyatlarda yaşanan fahiş artış nedeniyle milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle yüzleştiği gerçeği, bahse konu anlaşmanın insanî boyutuyla ne denli önemli olduğunu hepimize göstermektedir. Türkiye’nin ortaya koyduğu kararlılıkla ulaşılan tahıl sevkiyatı anlaşması, aynı zamanda siyasi boyutuyla da büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Tatar, savaşın sürdüğü bir ortamda yapılan bu anlaşmanın Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilafın son bulmasına yönelik bir umut ışığı olmanın yanı sıra bölgesel istikrara da hizmet edeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşmanın tüm mimarlarını canıgönülden tebrik ediyorum.

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının, bölgenin bir çatışma alanından ziyade iş birliği havzası olma potansiyeli taşıdığını, ilgili tüm taraflara göstermesini temenni ederken, savaşın en yıkıcı boyutunu deneyimlemiş bir halkın Cumhurbaşkanı olarak diplomasi ve diyalogun ivedilikle galip gelmesini; yıkımın ve şiddetin yerini, sağduyu ve barışın almasını arzuladığımı bu vesileyle yinelemekte fayda görüyorum.”