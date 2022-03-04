Tatar, Ukraynalılar Derneği yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ukraynalılar Derneği yetkililerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle tüm dünya insanlığı gibi Kıbrıs Türkü’nün de oldukça büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan can kayıpları ve insani dramlardan duyduğu endişenin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının, Ukraynalı kardeşlerine yapabileceği insani yardımları değerlendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC’de yaşayan Ukraynalıların, savaş mağdurlarına yardım için ortaya koyduğu çabadan duyduğu memnuniyete dikkat çekti, bu davranışın tüm dünyaya verilen bir mesaj olduğunu ifade etti.

Savaşın acısını yaşayan bir halk olarak Kıbrıs Türkü’nün, Ukraynalıların yaşadığı insanlık dramını çok iyi anlayabildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün yaşanan bu zor günlerde Ukraynalılara elinden geleni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Ukraynalılar Derneği yetkilileri de yaptıkları konuşmalarda, KKTC’de yaşayan Ukraynalıların muhaceret işlemleri başta olmak üzere KKTC Devleti’nden yardım beklediklerini kaydettiler..

Cumhurbaşkanı Tatar da kendisine yapılan bu taleplerin halihazırda özellikle İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle değerlendirildiğini söyleyerek Ukrayna’da yaşanmakta olan savaşın bir an önce sona ermesi temennisini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de yer aldı.