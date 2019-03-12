Tatar: "Ülke ancak UBP ile kalkınır"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ülke ekonomisinin ancak UBP ile, bulunduğu kötü durumdan kurtulup kalkınabileceğini” belirtti.



UBP Genel Başkanı Tatar köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde dün gece Yeni Boğaziçi’nde idi.



UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar’ın Yeni Boğaziçi ziyaretine, UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ve bazı milletvekilleri de katıldı.



UBP Genel Başkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, her gittikleri yerde halkın mevcut hükümetten şikayet ettiğini ve kurtarıcı olarak UBP’yi gördüğünü öne sürdü.



Hükümetin, sınıfta kaldığını savunan Tatar, “Bunlar halkı canından bezdirdi, bir de süslü sözlerle eski suçlamamaya çalışıyorlar ama halk kimin suçlu olduğunu biliyor, biz de bunların peşini bırakmayacağız” dedi.



Ülkeyi düzlüğe çıkarıp, kalkındırabilecek tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu, UBP’nin Türkiye ile işbirliği içinde hareket ederek her zaman halkını refaha kavuşturduğunu savunan Tatar, “Yüzyılın projesi olan borularla su projesini biz gerçekleştirdik, şimdi de kabloyla elektriği getireceğiz, Büyük, önemli projelere başlayacağız” dedi.



Koalisyon hükümetinin, 300 milyon TL borcu bulunan KIBTK’e 4 yeni santral alarak borcuna borç katma çabası içerisinde olduğunu öne süren Tatar, santrallerin alınması halinde parasının halktan çıkarılacağını savundu.



Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Tatar, “Kıbrıs davasının Türkiyesiz yürütülemeyeceğini, UBP’nin bu konuda hiç yalpalamadığını, tarihi boyunca hep aynı görüşü savunduğunu, ancak diğer partilerin duruma göre iniş çıkışlar yaşadığını” söyledi.



Tatar, UBP’nin yalnızca Türkiye’nin garantör olacağı 2 devletli bir yapıya onay verebileceğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçim kazabilmek için bazı çevrelerle birlikte yeni bir oyun içerisinde olduğunu öne süren Tatar, “Meclis’te Akıncı’nın politikasına destek veren sadece 15 milletvekili vardır, onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zzaten Tufan Erhürman da ince ince Guterres Belgesini destekliyor. Herkes biliyor ki Guterres Belgesi Türkiye’nin garantisini içermiyor” dedi.



TAÇOY’UN KONUŞMASI...



UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında, “Diğer partiler bu kadar insanla kurultay yapıyor, biz ise köy ziyareti yapıyoruz” dedi.



Taçoy,”Bunlar sayesinde ülkede hiç yaşanmayanlar yaşanıyor. Fakirin yemeği olarak bilinen patates bile bu dönemde 20 TL’ye çıktı, beceriksizlik, iş bilmezlik ve plansızlıkları halkı canından bezdirdi” diye konuştu.