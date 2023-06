Tatar, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut ve altı ülkeden gelen federasyon başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, down sendromlu bireyler için yapılan çalışmaları desteklediğini belirtti.

“Onların engelleri bizim için engel teşkil etmez” diyen Tatar, down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması için çalıştıklarını kaydetti.

KKTC’nin, evrensel değerler bakımından bütün bu hassasiyetleri her zaman gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak down sendromlu bireylerin her türlü aktivitede yer almasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, down sendromlu çocukların sorunlarının nasıl aşılacağı ile ilgili yapılan çalışmaların hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini de ifade etti.

-Umut

Uluslararası Down Federasyonu KKTC Başkanı Tülay Umut da down sendromuyla ilgili yapılan çalışmalara verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkürlerini sundu.