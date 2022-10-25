Tatar: "Uluslararası toplumdan beklentimiz ambargo ve kısıtlamaların son bulması"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temasları kapsamında Swissotel The Bosphorus'ta “Kalite Türkiye” sloganıyla düzenlenen Global Kalite Zirvesi'nin kapanışına katıldı.

Kıbrıs'ta önceleri, “her şartta bir antlaşmaya mahkumuz” anlayışını savunanların olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün böyle bir şeye mahkum olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bağımsız ve onurlu bir yaşamı hak ettiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs'ta federasyonu, yani Rumlarla bir ortaklığı savunmuyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta yeni bir ortaklık federal temelde olacaksa, bu Kıbrıs'taki Türklüğün sonunun başlangıcı olur. Yıllar evvel hep söyledikleri ve yapmak istedikleri şey; Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmaktır. Onun için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Avrupa Birliği'ne alarak AB içinde serbest dolaşım, serbest yerleşim, özgür sermaye hareketleri dediler. Türkiye, Avrupa Birliği'nde olmadığı için garantörlüğünün modası geçtiği iddialarıyla Kıbrıs'ın güvenliğinin AB mekanizmaları tarafından savunulacağından, Türk askerinin adadan çekilmesini istiyorlar.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'yla Mehmetçiğin Kıbrıs'a çıkması ve yeni bir dönemin başlamasını sıfırla çarpıp Kıbrıs'ı 1974 öncesine geri götürmek, bizim asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti de kabul etmez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta Kıbrıs'ta artık egemen eşitlik, eşit uluslararası statü haklarının tesciliyle yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Kıbrıs'ta bir antlaşma olacaksa bir ortaklık değil, yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliğiyle kuzeydeki de elbette bir Türk devleti olacaktır.

Bu bizim ulusal çıkarlarımıza hizmet etmeyen bir anlayışın ürünüdür. Federal çatı altında Rumların, Yunanlıların egemen olabileceği ve gelecekte Girit'e benzer bir durumun Kıbrıs'ta da yaşanması bizim için acı olur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısında söylediği gibi artık Kıbrıs'ta Türklere uygulanan ambargo ve kısıtlamaların son bulması, uluslararası toplumdan beklentimizdir. Çünkü uluslararası toplum yaptığı bu haksızlıklarla bir bakıma zulüm niteliğinde bizi uluslararası toplumdan koparmaya çalışıyor. Biz öyle bir antlaşmaya girsek, Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkmasıyla Doğu Akdeniz'i kaybederiz. Doğu Akdeniz'deki hakkımız, hukukumuz çok büyük bir yara alır.”

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar'a “Diplomasi Başarı Ödülü” takdim edildi.