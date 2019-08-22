Tatar ve Özersay, Anıtkabir'de

Başbakan Ersin Tatar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başbakan Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Başbakan Tatar'ın Anıtkabir ziyaretine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.

Başbakan Tatar Anıtkabir Özel Defterini imzaladı, anı fotoğrafı çektirdi.

Tatar deftere şunları yazdı:

"Aziz atam, Bugün KKTC hükümeti olarak ilkelerine ve düşüncelerine bağlılığımızı arz etmek üzere Yüksek huzurunuzda bulunmaktan büyük minnet ve heyecan duymaktayız. Eserlerini özümseyerek genç cumhuriyetimizi yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğinde ülkemizi daima daha iyi noktalara taşımak en önemli görevimizdir. Bizler ne mutlu türküm diyen bir neslin yetişmesinin önemine inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak kopmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile işbirliği içinde çalışmalarımızı yürüterek ülkemizi daha güzel günlere kavuşturmak üzere kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Bu birlik ve beraberlik korunduğu sürece devletimizin her türlü sıkıntıyı aşacağına ülkemizin geleceğine yönelik yeni hedeflere ve umutlara yürüyeceğine olan inancım tamdır. Bu birlikteliğin en güzel örneği de son yıllarda özellikle Doğu Akdeniz'de sergilenmektedir. KKTC mavi vatan olgusu ile Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızın korunması adına Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte önemli adımlar atmaktadır. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak yüce huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhun şad olsun yüce atam."