Tatar ve Özersay İstanbul’a çalışma ziyareti gerçekleştiriyor

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay İstanbul’da günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul’a gitmek üzere saat 07.30’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Tatar ile Özersay’a Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik ediyor..

Başbakan Tatar ve beraberindekiler saat 15.30’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya gelecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay TAK’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti.

Heyet bu akşam adaya dönecek.