Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs’ta Son Söz...” paneline katılmak üzere Ankara’ya gidecek.
Başbakan Tatar ve Bakan Taçoy, Türkiye Barolar Birliği tarafından 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen panelin açılışında konuşma da yapacak.
Panel, Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Tatar ve Taçoy, Ankara'da panele katılacak
Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs’ta Son Söz...” paneline katılmak üzere Ankara’ya gidecek.
YORUM EKLE