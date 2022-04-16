Tatar, Vergi uzmanları ile toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, vergi uzmanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek vergi politikaları ve ekonomiye etkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vergi kaybını önlemeye yönelik kararların, enflasyon göz önünde bulundurularak alınmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, kayıt dışı ekonomi ve kara parayla ilgili mücadelede somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.

Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının dar ve sabit gelirlileri etkilediği, pahalılığın kayıt dışılığı artırdığına vurgu yapılan toplantıda, temel gıda ihtiyaçlarının yeniden listelenerek bu ürünlerden alınan vergilerin tekrardan düzenlemeye tabi olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Bütçenin takriben %60’ını oluşturan (KDV, BSİV, FON) dolaylı vergi oranını %40 olan kazançlar üzerinden alınan (gelir ve kurumlar vergisi gibi) dolaysız vergilere ağırlık verilmesi suretiyle AB ve uluslararası normlara getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Dünyanın en mükemmel vergi yasaları yapılmış olsa bile bunların uygulanmasını gerçekleştirecek olan Vergi İdaresi ve kadrolarının güçlendirilmesi, güven verici ve adalete dayanan uygulamaların ihdası amacıyla reorganizasyona tabi tutulması gerektiği irdelendi” denildi.

Kemal Özçakır, Göksel Saydam, Hakan Ergin, Ahmet Manavoğlu, Niyazi Akman, Salahi Ergin ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’nın katıldığı toplantılar rutin bir şekilde devam edecek.