Tatar: "Virüsün yayılması minumum seviyeye inmiştir"

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Yataklı Kurumlar Müdürü Cenk Soydan, Sağlık Bakanlığı’nda açıklama yaparak ülkedeki son durumu ve yaşanan gelişmeleri aktardılar.

Başbakan Ersin Tatar’da ,Dünya Sağlık Günü dolasıyla bakanlığımıza ziyaret gerçekleştirdiğini,bu önemli ve kritik günlerde Sağlık Bakanlığı’nın tüm personeliyle birlikte virüsle mücadele ettiğini belirtti.

Tatar açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin önerileriyle 10 Mart itibariyle charter uçuşların durdurulması, okulların kapatılması, devlet dairelerinin kapatılması ve özel sektör işletmelerin kapatılmasıyla ciddi önlemler almış olduk. Bu sabah, İngiltere Başbakan’ı Boris Johnson’a geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. İngiltere bile bu kadar kötü durumdayken biz aldığımız önlemlerle yatay seyirde ilerlemekteyiz.

Mücadelemiz bitmedi. Halkımız çağrımıza uysun ve sokağa çıkmasın. Artık son aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Yurtdışından ülkeye gelişler azaldığı için ve gelenler karantinada olduğu için virüsün yayılması minimum seviyeye inmiştir.

Yurtdışında eğitim gören ya da tedavi görmeye giden vatandaşlarımızı ülkelerine ve sevdiklerine kavuşturmak bizim görevimizdi. Bine yakın vatandaşımızı ülkemize taşıdık.

Yarın son uçak geliyor ülkemize ve bir süre artık uçuş gerçekleştirmeyeceğiz.

Bu karantina hizmetleriyle ilgili bir kapasitemiz vardı bizim de ve artık buna ara vermek zorundayız.

Hükümetimiz, iç kaynaklarından yarattığı 30 milyon TL’lik bir bütçe ayırdı bu çalışmalara ve bu kaynağı Sağlık Bakanlığımızın emrine sundu.

Halkımızın duyarlılığı ve uyumu ile koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.

Bu süreci bu şekilde atlatırsak, kendi iç dinamiklerimizde yavaş yavaş ekonomik çarkların dönmesi için çalışmalara başlayacağız.

Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmaları için onları bu özel günde kutluyorum.”

PİLLİ: “HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPARSA, YATAY BİR SEYİRLE BU SÜRECİ GEÇİRECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkemizde bugün 138 kişiye test yapıldığını ve 2 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

“Sağlık sisteminin çökmemesi için vaka sayısının yatay seyirde ilerlemesi gerekir” diyen Ali Pilli, “Dünyanın en ileri ülkeleri bile, bir anda pik yaptıkları için sağlık sistemleri çöktü. Herkes üzerine düşeni yaparsa, yatay bir seyirle bu süreci geçireceğiz. Eğer yatay seyirle ilerlersek ölümlü vakalarımız da en az olacaktır.” şeklinde konuştu.

Bakan Pilli, “Üç kayıp vakamızda hem yaş olarak ileriydi hem de kronik hastalıkları vardı. Bu virüste yaş faktörünün yanı sıra kronik hastalık çok büyük risk arz ediyor.

60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişiler mutlaka evde kalmalıdır. Kalp hastaları, tansiyon hastaları, diyabet hastaları, akciğer hastaları, kanser hastaları evden çıkmaması gerekir.” Dedi.

GENÇLERE SESLENİYORUM : “EVDE KALIN”

Bakan Ali Pilli açıklmasını şöyle sürdürdü:

Gençlere seslenmek istiyorum. Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu asemptomatik olarak bu virüsü taşımaktadırlar. Gençlerimize hafif şekilde atlatabilir fakat virüsü ailelerine taşıyarak sevdiklerine zarar verebilirler. Bu nedenle gençlerimiz de evde kalmalıdır. Ailenizi, büyüklerinizi seviyorsanız mutlaka evde kalın.

Biz tedbirlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle 7/24 çalışıyorlar. Bütün çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Biz bu savaşı kazanacaksak herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.

“VAKALARIMIZLA İLGİLİ HER ZAMAN ŞEFFAF OLDUK”

Biz, Sağlık Bakanlığı olarak bugüne kadar şeffaf bir şekilde açıklamalarımızı yaptık. Vakalarımızla ilgili her zaman şeffaf olduk.

Maalesef TV ekranlarında bazı kişilerin vakaları gizlediğimizi iddia etmeleri beni çok üzmüştür. Bu toplumda vakalar bana gelmeden basına gidiyor.

Bu ülkede hiçbir şey gizli kalmıyor. Bir vaka hastaneye gidene kadar haberi bana gelmeden basına gidiyor.”

ADİL ÖZYILKAN: "NİSAN SONUNA KADAR 150 SOLUNUM CİHAZI"

Lefkoşa Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’da hastanedeki son durumu aktardı.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan, dünyadaki Covid-19 salgınına paralel 11 yataklı nöroloji servisini karantinaya dönüştürdüklerini anlattı, “Tomografi cihazını da ayrı bir düzenleme ile koronavirüs hastalarının hizmetine sunduk” dedi.

Süreç içerisinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni “Pandemi Hastanesi”ne dönüştürdüklerini anlatan Başhekim Dr. Adil Özyılkan, şu anda 52 solunum cihazına (ventilatör) sahip oldukları bilgisini verdi.

130 hemşire, 32 doktor, 11 enfeksiyon ekibi ile bir “mücadele ekibi” kurduklarını anlatan Başhekim, Ayaktan Tanı Merkezi’nin de özel bir birim olarak düzenlendiğini söyledi.

Solunum cihazı sayısının Nisan ayında yapılacak takviyelerle 150’ye yükseleceği bilgisi verildi.

Ülkede 333 hekim, 828 hemşirenin de göreve hazır olduğu ifade edildi.

Özyılkan, hastanemizde bir yangınla birlikte çok büyük sorunlarımız doğdu, Bakanlıkla bu hasarı gidermeye çalışırken ilk kez Covid-19’la karşılaştık. Vaka hemen Bakanlığa bildirildikten sonra polis de harekete geçmiştir. Hastalığın hızlı ilerlemesiyle daha çok birimimiz açıldı. Ameliyathanemiz hazır hale getirildi, yoğun bakımımız hazırdır, yangından hasar gören cerrahi bakımda çalışmalarımız ise sürüyor. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmalarıdır dedi.

Bugün ilk yerel vakamızı kaybettik diyen Özyılkan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Acılı ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. 28 Şubat günü bir yangınla başlayan olay sinsilesi hastanemizde birçok soruna neden olmuştur. Hastaneyi yeniden yapılandırmaya çalışırken, 10 Mart günü ilk kez ülkemizde bir Alman turistte covid-19 pozitif görülmüştür.

Biz dünyaya paralel gelişmelerle kendi içimizde önlemler almaya çalıştık. Yoğun bakım servisini uygun hale getirdik. İhtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yaptık fakat gelişmeler doğrultusunda hastanemizin pandemi hastanesi olması gerektiğine karar verildi. Elimizde toplam 52 ventilatörümüz mevcuttur. Bakanlığımızın hızlı çalışması sayesinde Ayaktan tanı merkezinde ventilatör sistemi kurulması için çalışmalar başlamıştır.

Hastanemizin yanan bölümlerinde gerekli tamiratlar yapılarak kullanılabilir hale getirilmiştir.

Bizler bir sonraki hamleleri de planlayarak tüm personelimizle birlikte çalışmalara devam ediyoruz ifadesinde bulundu.”

CENK SOYDAN: “90 YENİ SOLUNUM CİHAZININ GELECEK”

Yataklı Kurumlar Müdürü Cenk Soydan ise 90 yeni solunum cihazının geleceğini kaydetti.

Soydan, “Önümüzdeki dönemde 90 tane ventilatör ülkemize gelecektir. Bununla ilgili çalışmalar tamamlanacaktır. Nisan ayı içerisinde bu ventilatörler gelecek.” Dedi.