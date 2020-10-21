Tatar: “Yeni genel başkan seçilip, hükümet kurulana kadar bakanlar kurulu’na ben başkanlık edeceğim”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bugünkü Genişletilmiş Merkezi Yönetim Kurulu toplantısı ile Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Tatar, Parti Meclisi toplantısı öncesinde kısa bir açıklama yaptı.

Ersin Tatar, parti tüzüğü uyarınca kurultay gününe kadar görevi UBP Genel Sekreteri Ersan Saner'e devrettiğini belirterek, "Kurultaya Sayın Saner'in yönetiminde gidilecek" dedi.

UBP'nin seçim sürecini sorumluluk bilinciyle en iyi şekilde tamamladığını kaydeden Tatar, kurultay sürecinde de bu şekilde hareket edeceklerini, kurultayın tamamlanmasıyla cumhurbaşkanı olarak yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı’na vereceğini söyledi.

“YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR, MEVCUT HÜKÜMET GÖREV BAŞINDADIR”

Ersin Tatar, "Yeni hükümet kurulana kadar, mevcut hükümet görev başındadır. Cumhurbaşkanı her zaman Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebilir. Yeni genel başkan seçilene ve hükümet kurulana kadar Bakanlar Kurulu’na başkanlık edeceğim. Bu süreci en iyi, doğru, hukuka uygun şekilde yönetmek hepimizin görevidir" dedi.

“KKTC'NİN 5’İNCİ CUMHURBAŞKANI OLMAK BENİM İÇİN GURURDUR, ŞEREFTİR”

Bugünkü Parti Meclisi’nin katılacağı son parti meclisi olduğunu da kaydeden Ersin Tatar, şunları söyledi:

"Hayat böyle bir şey, zaman zaman duygusal da olunabiliyor. Hepinize müteşekkirim. Sizin adınıza saraya gidiyorum. KKTC'nin 5’inci cumhurbaşkanı olmak benim için gururdur, şereftir… Bizim cumhurbaşkanlığımızda birlik, beraberlik, bütünlük, toplumsal uzlaşı ve toplumsal dayanışma son derece önemli olacak. Bu makam, bunu gerektiriyor. Bu görevi layığıyla sürdürmek, halkımızı daha iyi bir geleceğe taşımak için elden gelen neyse yapılacak.”

Genel Başkanlığa iki yıl önce seçilen, 20 Ocak 2020'de UBP Parti Meclisi'nin oy birliği kararıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Tatar, ikinci turu 18 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 51.69’unu alarak KKTC’nin 5’inci cumhurbaşkanlığına seçildi.

Tatar, Cuma günü Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısında ant içecek, aynı gün Cumhurbaşkanlığında devir teslim töreni olacak.