Tatar: “Yükseköğrenim, insan kaynağı, alt yapı ve çağdaş yatırımlarla gelişmeye devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülkenin gururu olduğuna işaret ederek, akademik gelişimin yanı sıra elde edilen tecrübe, birikim ve insan kaynaklarıyla ülke tanıtımı yapıldığını söyledi.

KKTC’de üniversiteler kurulduğundan beri 100 bini aşkın mezun verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası öğrencilerin ülkelerine döndüğünde fahri bir elçi gibi hareket ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğrenim açısından YÖDAK kontrolünde üniversitelerde yeni programların açılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Pandemi döneminde üniversitelerin kapatıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Tatar, o dönem elde edilen tecrübelerden yararlanılarak ve iletişimden faydalanılarak, akademik çalışmaların dünya ile aynı anda takip edilip ve paylaşılabileceğini böylece ülkeye uygulanan engellemelerin aşılabileceğini kaydetti.

KKTC’nin, insan kaynağı, alt yapısı ve çağdaş yatırımlarıyla bir eğitim adası olduğuna işaret eden Tatar, “Coğrafya ve saat dilimi olarak önemli bir yerdeyiz bu nedenle ticaret ve eğitimde avantajlıyız. Hava, doğa ve iklim güzel bunlar eğitimi cazibe haline getiriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye gelen 50’den fazla öğretim görevlisi ve 144 ülkeden gelen öğrencilerin farklı kültürlerle kişisel gelişime katkıda bulunduğunu kaydetti.

Üniversitelerde eğitim kalitesini yükseltmek için YÖDAK’a büyük görevler düştüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK’a atanan yeni üyelerle çalışmaların da hızlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, YÖDAK başkanı ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı da konuşmasında, YÖDAK olarak hedeflerinin yükseköğrenimin kalitesinin artması, öğrencilerin huzurlu ve mutlu kalabilmesi ve üniversitelerin dünyaya açılmasının desteklenmesi olduğunu söyledi. Turgay Avcı, YÖDAK’ın 2 üyesinin de göreve başlamasıyla kısa bir süre içinde 100’den fazla kararı oy birliği ile aldıklarını ifade etti.