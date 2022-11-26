Tatar, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki temaslarını tamamlayarak, bugün öğle saatlerinde ülkeye döndü.

Tatar, Türkiye programı çerçevesinde, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te temaslarda bulundu.

Dört günlük görüşmeleri ve konferansları hakkında TAK muhabirine değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin ve bu temelde siyasetin olabildiğince paylaşılmasının önemini vurguladı.

Tatar, dört günlük programını özetleyerek, geçen yıl Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı’nın kendisine adını taşıyacak bir park yapma planından bahsettiğini ve projeyi 1 yıl içerisinde tamamlayarak kendisini davet ettiğini, bu açılışa katılmak amacıyla uygun bir zaman ayarladığını kaydetti.

Diyarbakır’a gideceğinden bölgeden gelen diğer davetleri de değerlendirdiklerini belirten Tatar, bulunduğu süre boyunca Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında konferans verdiğini, 2 üniversiteden de fahri doktora unvanı aldığını söyledi.

GAP Gazeteciler Birliği’nin daveti üzerine gazetecilerle de bir araya geldiğini ifade eden Tatar, 15 Kasım’da yapılması planlanan ancak hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilen KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu’nun KKTC’nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Gerek resepsiyona katılan gerekse bulunduğu şehirlerde görüşme fırsatı olduğu devlet erkanı ile değerlendirmeler yaptıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yakın iş birliğinin artırılması ve bu bölgelerdeki gelişmelerin KKTC’ye de taşınması yönünde hemfikir olduklarını vurguladı.

Mavi Vatan’daki hak ve hukuk, Doğu Akdeniz politikası, federal çatının tehlikeler ve iki devletli siyasetinin gelişimine ilişkin konuları bulduğu her fırsatta anlattığını kaydeden Tatar, bu siyasete verilen tam desteğin önemine değindi.

İletişim çağında daha fazla kişiyle bir araya gelmeye, esnaf ve iş insanlarıyla buluşmaya önem verdiğinden bahseden Cumhurbaşkanı, yoğun bir programı olduğunu ancak fırsat buldukça bu tür davetlere katılmak istediğini söyledi.

Tatar, Türkiye ile kadim ve kutsal bağların güçlendiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere’ye yaptığı son ziyarette de Lordlar Kamarası’nı, kurum temsilciliklerini, okulları ziyaret ettiğini ve burada da Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini aktardığını belirten Tatar, böyle çalışmaların devam etmesinin büyük yararı olacağını söyledi.

“Kıbrıs’taki gerçek iki halkın, iki devletin olduğudur. Çözüm olacaksa bu temelde olmalıdır” diyen Tatar, bunun Doğu Akdeniz’de KKTC ve TC’nin örtüşen hak ve çıkarlarının da gereği olduğunun altını çizdi.

Tatar, son olarak, kendisine her zaman eşlik eden, temaslarına tanıklık eden ve Kıbrıs Türk medyasıyla paylaşan Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK) çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

-Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye programı

Diyarbakır'da adının verildiği Ersin Tatar Parkı'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı, burada aynı zamanda 8'inci Ana Jet Üssü'nü ziyaret ederek, terör örgütlerine karşı operasyon yürütmekte olan pilotlara destek verdi.

Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi'nde "Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs" adlı konferans veren Tatar, 2 üniversiteden de fahri doktora unvanı aldı.

Malatya'da "Acılardan Cumhuriyet'e Kıbrıs" adlı serginin açılışını gerçekleştiren Tatar, burada Kıbrıs şehidi öğretmen Kemal Özalper'in mezarını ve Şehit Seçim Kılıçaslan'ın ailesini ziyaret etti.

Tatar, Adıyaman'da düzenlenen organizasyonda gazetecilerle bir araya geldi, Gaziantep'te ise KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen KKTC'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Tatar, bulunduğu şehirlerde gazileri de ziyaret etti.