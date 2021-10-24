Tatar, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Ankara, İstanbul ile Hatay’da temaslarda bulunan ve Adana Şakir Paşa Havalimanından ülkeye dönen Tatar’ı Ercan Havalimanı'nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve diğer yetkililer karşıladı.