Ankara, İstanbul ile Hatay’da temaslarda bulunan ve Adana Şakir Paşa Havalimanından ülkeye dönen Tatar’ı Ercan Havalimanı'nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve diğer yetkililer karşıladı.
Tatar, yurda döndü
- Kıbrıs
- 24 Ekim 2021 Pazar 10:26
- Kıbrıs Genç Tv
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