Tatar, Yusuf Taçoy'un vefatı nedeniyle mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT’nin ilk

mensuplarından, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ilk mensuplarından biri olan, Lefkoşa’nın tanınmış siması, UBP Milletvekili Sayın Hasan Taçoy’un kıymetli babası Yusuf Taçoy’un (Terzi Yusuf) vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve UBP camiasına başsağlığı dilerim.'