Tatar: "Zamanında ve doğru kararlarla süreci yönetiyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin çeşitli boyutlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını belirterek “Bizim hükümetimiz zamanında ve doğru kararlarla süreci yönetiyor” dedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 1 buçuk milyar TL’lik bir paket ortaya çıktığını ancak daha fazlası için altına imza atmalarının mümkün olmadığını ifade eden Tatar, ikinci ve üçüncü paketin gelişmelere göre gündeme gelebileceğini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BRT’de özel yayına konuk olan Başbakan Ersin Tatar, Aziz Karaaziz ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Tatar, Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı neticesinde devletin aylık 550 Milyon TL’lik gelirinin, 200 Milyon TL’nin altına düştüğünü söyledi.

Yaşanan süreçte birtakım tedbirler almak zorunda kaldıklarını kaydeden Başbakan Tatar, “Elimizdeki imkanlarla özel sektöre de birtakım katkılar düşünülmüştür. Devlet bir sorumluluk hisseti ve elindeki imkanlardan bir takdir yapmıştır. Yeterli görülmemiştir ama Elimizdeki imkanlar ancak bu kadar yapabilirdik” dedi.

Paketin bazı kesimlerce acımasızca eleştirildiğine işaret eden Başbakan Tatar, her şeyin şeffaf olduğunu, halkın sağlığını nasıl korunabileceği mücadelesi içerisinde olduklarını söyledi.

Hükümetin çeşitli boyutlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını ifade eden Başbakan “Bizim hükümetimiz zamanında ve doğru kararlarla süreci yönetiyor” dedi.

“Önemli olan önümüzü görebilmek” diyen Başbakan Tatar, bunu tahmin etmenin kolay olmadığını ancak Nisan ayı sonuna kadar bununla baş etmiş olacaklarını ve ardından hayatın normale döneceğini umduğunu söyledi.

Tatar, “Elimizdeki kaynakları çok iyi kullanmak zorundaydık olmayan parayı kullanamayız ve sözünü veremeyiz çünkü ilerde daha zor duruma düşebiliriz” dedi.

Başbakan Tatar, “Kamuda çalışanlar devlette bir sözleşmeleri var anayasa gereği maaşlarını ödemek zorundayım. Emeklileri de ödemek zorundayım. Sosyal adalet bakımından özelde katkılar yapılabilir ama bu taraftan parama bakmam lazım. Anayasamız bunu emredecek daha sonra ödemek gerekecek. Özel sektörle böyle bir ilişkim yok ama sosyal adalet gereği özel sektöre de katkılar yapılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti ile var olan ikili ilişkiler gereği vatandaşlarını da bu paketin içine dahil ettiklerini belirten Tatar, tam sayılar çıktıktan sonra eğer korkutan sayılar yoksa üçüncü ülke vatandaşlarının pakete dahil edilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Başbakan Tatar, “Söylemekle olmuyor paramıza göre hareket etmek zorundayız. Onları buraya getirenlere de sorunluluk düşer” dedi.



Hükümetin cesaret göstererek maaş kesintisi gibi tedbirler aldığını anlatan Başbakan Tatar, ülkenin Öz sermayelerinden de böyle günlerde katkı yapmasının beklendiğini ifade etti ve herkesin kendine düşen fedakarlığı yapmak durumunda olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, devleti çok büyük bir borç altına sokamayacağının da altını çizerek, “Bu kritik bir hesap kitap isteyen bir iştir, öyle herkesin bağırmasıyla hareket edemeyiz. Bu devlete ben yazık edemem” dedi.

Başbakan Tatar, konuyla ilgili siyaset yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

Tatar, Bankaların faizlerini düşürmeleri ve yeniden yapılandırmalarda komisyon alınmaması için bir takım çalışmalar yapıldığını ve merkez bankasının bunun takipçisi olacağını söyledi.

Halktan büyük oranda ekonomik önlem paketine destek geldiğini belirten Başbakan Tatar, pakette yer alan maddelerle ilgili gereken yasal düzenlemelerin meclisten geçirileceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, “Önümüzdeki süreçte katkı, hibe ve birtakım olumlu gelişmelerle daha güzelini halkımızla paylaşabileceğiz” diye konuştu.

Yerel yönetimlerle ilgili bir soruya karşılık ise Başbakan Tatar, belediyelerin yılda 480 Milyon TL ile en büyük payı alan kurumlar olduğuna dikkati çekti.

Maddi durumu iyi olan belediyeler bulunduğunu ve bu belediyelere kesinti uygulanacağını belirten Başbakan Tatar, durumu iyi olmayan belediyelerden yapılacak kesintinin ise yeniden gözden geçirilebileceğini söyledi.

BAŞBAKAN ERSİN TATAR, HERKESİ VİCDAN VE SAĞDUYUYA DAVET ETTİ

Okullarla ilgili olarak ise Başbakan Tatar, okullarda risk alamayacaklarını belirterek “Yüzde yüz emin olduğumuz noktada okullar açılır diye düşünüyorum” dedi.

Başbakan Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin her aşamada doğru kararlar alınmasında büyük katkıları olduğunu söyleyerek, doktorların da Bakan Pilli’ye destek olması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve diğer alanda kendi üreticilerimizin korunması gerektiğine de değinen Başbakan Tatar, dışa bağımlılığın çok fazla olmaması gerektiğini kaydetti.

Gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan dolayı halka ve sürece katkı koyan başta doktorlar ile güvenlik görevlileri olmak üzere herkese teşekkür etti.