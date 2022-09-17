Tatar:“Bu karar, Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının, bölgede büyük gerginliklere yol açacağını, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymayacağını belirtti.
ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmaya yönelik kararı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tahrikkâr ve saldırgan tutumunu yoğunlaştırdığı bu günlerde ve 20 Eylül tarihinde başlayacak olan Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu toplantısı öncesinde, ABD’nin bu kararı almasının oldukça dikkat çekici olduğunu kaydeden Tatar, şöyle devam etti:
kararla birlikte Kıbrıs’ta ve bölgede tehlikeli bir tırmanış ve Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir gerginlik alanı oluşturabileceğinin yanı sıra, iki NATO üyesini karşı karşıya getirme riski de doğurabilecektir. ABD’nin almış aldığı bu kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne güç verirken, silahlanma ve gerginlik yaratıcı faaliyetlerini daha da yoğunlaştıracağı beklenmekte olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna seyirci kalmayacak ve gereken tedbirleri mutlaka alacaktır. ABD’nin almış olduğu bu karar, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçemeyeceğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu bir kez daha gösterirken ABD’yi, almış olduğu bu kararı gözden geçirmeye ve Kıbrıs’ta iki tarafa karşı eşit ve dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz”