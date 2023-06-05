Tatar’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, plastik atık sorununa yönelik ortak akıl ekseninde, bilimin ışığında ve uzman görüşlerin rehberliğinde alınacak çözüm odaklı kararlara halkın da sorumluluk duygusuyla uymasının, yeni nesillere ve doğaya karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, bu yılki temasının, çağın en büyük çevresel problemlerinden olan plastik atıklara dikkat çekmek amacıyla “Plastik Kirliliğine Çözüm” olduğunu ifade etti.

Dünyadaki en büyük çevresel problemlerden olan plastik atıkların, doğada 1000 yıla varan uzun çözünme süreleriyle önemli bir çevre kirliliği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Petrol kaynaklı oldukları için karbondioksit salınımını etkileyerek, küresel ısınmayı hızlandıran ekolojik bir sorun olarak da yaşamımızı birçok boyutuyla etkilemektedir” dedi.

Tatar, ülkeyi de coğrafi konumu itibarıyla derinden etkileyen bu sorunun çözümüne yönelik ortak akıl ekseninde, bilimin ışığında ve uzman görüşlerin rehberliğinde alınacak çözüm odaklı kararlara halkın da sorumluluk duygusuyla uymasının, gelinen noktada yeni nesillere ve tüm doğaya karşı önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin vazgeçilmez unsuru olan ekolojik çeşitlilik ve doğal güzelliklerin korunarak, gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Sağlıklı geleceğe ulaşabilmek için doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir bir çevre konusunda halkımızın farkındalığı ve devletimizin alacağı tedbirlerle çok daha güzel yarınların bizleri beklediğine inancım tamdır.”

Gezegenimiz için içerisinde bulunduğumuz zaman diliminin tarihi bir kilometre taşı olacağı hakikatı ile insanlığın üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getirerek geleceğimizin teminatı evlatlarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya sunmayı bütün kalbimle temenni ediyorum.”