Tatar’ın partilerle görüşmeleri hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclis’te temsil edilen partilerle görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Doğruyol, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında UBP, CTP, HP ve TDP Genel Başkanları ve beraberlerindeki heyetlerle ayrı ayrı görüştüğünü, Cumhurbaşkanı’na görüşmelerde müzakere heyetinin eşlik ettiğini belirtti.

Doğruyol, şunları aktardı:



“Cumhurbaşkanımız bilgilendirme toplantıları kapsamında, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi toplantısının iki taraf arasında bir uzlaşı zemini arayışı toplantısı olduğunu ifade ederek, KKTC olarak ortaya koyacağımız vizyona ilişkin bilgilendirme yaptı ve görüş alışverişinde bulundu.Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşı için, iki taraf arasında eşitliğin sağlanmasının esas olduğunu, bu bağlamda mevcut gerçekler çerçevesinde olası bir uzlaşının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Cenevre öncesi, davet gelmesi halinde, Cumhuriyet Meclisi’nde de bilgi vermeye hazır olduğunun altını çizdi.”Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, bilgilendirme toplantıları kapsamında, önümüzdeki hafta, DP ve YDP Genel Başkanları ve beraberindeki heyetleri kabul edeceğini de belirtti.