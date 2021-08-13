Tatlısu'da ani ölüm

Tatlısu'da ani ölüm
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Bugün saat 19:00 sıralarında, Tatlısu'da sakin Mesut Merter (E-82), ikametgahının avlusu içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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