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Tatlısu'da ani ölüm
Kıbrıs
13 Ağustos 2021 Cuma 22:20
Kıbrıs Genç Tv
Bugün saat 19:00 sıralarında, Tatlısu'da sakin Mesut Merter (E-82), ikametgahının avlusu içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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