Tatlısu’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgelerinde olacağı belirtildi.
Tatlısu'da kesinti
Tatlısu’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
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