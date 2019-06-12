Tatlısu İlkokulu'nun yıl sonu sergisi

KIBRIS GENC TV -ÖZEL
Tatlısu İlkokulu öğrencilerinin yıl sonu sergisi bugün okulda gerçekleşti. Öğrencilerin yıl boyu yapmış olduğu resim çalışmaları sergilendi.
Tatlısu öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları resim ve faaliyetler,sergide ailelere sunuldu,çok beğenildi.
Tatlısu Belediye Başkan Hayri Orçan'da sergiye katılarak, emeği geçenlere teşekkür ederek, sergiyi gezdi, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ayni zamanda Tatlısu İlkokulu bahçesinde de coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi.
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 15:38