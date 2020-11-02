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Tatlısu-Küçük Erenköy anayolunda kaza

Tatlısu-Küçük Erenköy anayolunda kaza
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Tatlısu-Küçük Erenköy anayolunda meydana gelen kazada 35 yaşındaki Fatih Köklüce yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, kaza, saat 15.30 sıralarında, Nureddin Anzevli’nin (E-49), yönetimindeki RY 410 plakalı van araçla seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dönüş yapması sırasında meydana geldi. 
Anzevli’in çarpması sonucunda araçta sıkışan RD 091 plakalı aracın sürücüsü Fatih Köklüce (E-35), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Soruşturma devam ediyor.

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