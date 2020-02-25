Tatlısu Ot Kültür Festivali dolu dolu

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu "Siyasetin Satır arası programa katılarak, Tatlısu'da düzenlenecek olan Ot Kültür Festivali hakkında konuştu.Tatlısu Ot Kültür Festivali'nin 5’incisi 1 Mart Pazar günü köy meydanında yapılacak.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan amaçlarının doğada doğal yollarla yetişen 30'dan fazla ot çeşidini tanıtmak ve vatandaşları kimyasal içerikli ürünlerle değil doğal yollarla yetişen sağlıklı otlarla beslenmeyi teşvik etmek olduğunu kaydetti. Diğer amaçlarının ise bölge ekonomisine katkı sağlamak ve bölgeyi tanıtmak olduğunu belirtti. Doğanın her şeyi bahşettiğini belirten Orçan, doğadan faydalanmasını bilmek gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatları gibi ürünlerin satışının gerçekleşeceğinden bahsederek, her sene olduğu gibi halk dansları ve konserler de yer alacak,dedi.

Programda Grup Otantik, Rockalaturka, Gancelli ve Tual konseri olacak. Festivalin olmazsa olmazı olan eğlence unsurlarıdı olacak.

Festivale gidenler gün içerisinde Minia Kıbrıs müzesi, cam seyir terası ve antik değirmeni de ziyaret edebileceklerinden bahseden Orçan,tüm halkı festivale davet etti.Her yıl festivale gelen katılımcı sayısının arttığını söyleyen Orçan, “Bugün 120 stant yetmiyor” dedi.





