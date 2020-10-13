Tatlısu’da toplam 7 adet göletin 3’ü temizlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tatlısu’da yedi gölletten üçünün temizlendiğini duyurdu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada daha önce temizliği tamamlanan iki adet göletin ardından, üçüncü gölette de temizlik çalışmalarının bittiği belirtildi. Açıklamada yapılan temizlik sonucunda göletin , su tutma kapasitesinin artırılarak aktif hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, Gölet temizliği çalışmalarında, özellikle yağmur sularının tutularak, yeraltı kaynaklarının desteklenmesi ve sulama amaçlı tarımsal faaliyetlerde kullanımın artırılması hedeflendiği de ifade edildi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da konuyla ilgili açıklamasında, bakanlığa bağlı Su Dairesi’nin, göletlerdeki ihtiyaca göre gerekli temizlik çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri ile birlikte KKTC Su Master Planı çalışmalarına da başlandığını açıkladı.