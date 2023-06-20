Tatlısu’da yangın

Tatlısu’da meydana gelen yangında bir tarlanın içerisindeki 15 dönüm biçilmiş arpa tamamen, 15 adet incir ile 7 adet harnup ağacı kısmen yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran Pazartesi günü Mağusa-Tatlısu Bahçeler Sokak’ta meydana gelen olayda, bir tarlada muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek attığı kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangının itfaiye ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldüğü belirtildi.

Çıkan yangın sonucu, 15 dönüm biçilmiş arpa tamamen, 15 adet incir ile 7 adet harnup ağaçları ise kısmen yandığı açıklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.