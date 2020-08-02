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“Tavsiye (!) kararlar üretmenizi tavsiye (!) ediyorum”

“Tavsiye (!) kararlar üretmenizi tavsiye (!) ediyorum”
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakalığı Üst Kurulu Üyeleri’ne, Bakanlar Kurulu’na  3 maddelik öneri yapılması yönünde sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Dizdarlı’nın paylaşımı şu şekilde:

“SAĞLIK BAKANLIĞI ÜST KURUL ÜYELERİNE

Değerli arkadaşlar ;

Sizlere, Bakanlar Kuruluna önermek üzere;

1- Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin mevcut yapısının Pandemi alanı olarak kullanılmasını engelleyecek, yeni bir Pandemi merkezi (kliniği-hastanesi) kurulması gerektiği

2- Güney Kıbrıs’ta hasta sayısının artmaya başlaması nedeni ile sınır kapılarından geçenlere “Random”Pcr testi başlanması gerekliliği

3- Devlet sınırlarımız içinde marketlerde , bar ve kafelerde günde ortalama 500 kişiye yine Random PCR testi yapılması yönünde,

Tavsiye (!) kararlar üretmenizi tavsiye (!) ediyorum.

Kolay gelsin…”

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