Tazminat ödemeleri ve doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru 14 Nisan

Genel Tarım Sigortası Fonu, tazminat ödemeleri ve doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihininin 14 Nisan olduğunu açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin, 2022-2023 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının verdiği doğrudan gelir desteğinden yararlanabilmeleri için ekilen, dikilen ve nadasa bırakılan arazileri için beyanda bulunmaları gerekiyor.

Beyan başvuruları, bölge ve kaza tarım daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 10 merkeze teslim edilebilecek.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyanda bulunabilecek.

Açıklama şöyle sürdü:

"2021-2022 üretim yılı beyanlarının bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış başvuru formalarında üreticilerimiz sadece söz konusu parsellerin bu 2021-2022 üretim yılki ürün durumlarını yazacaklardır. Ancak Başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edeceklerdir. Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri boş olarak gönderilen Başvuru Formlarına dolduracaklardır. 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların yasa veya tüzüklerinde veya yapılan toplu iş sözleşmelerinde ikinci iş yapma yasağı olan üreticiler başvuru yapamazlar. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecektir”

Açıklamaya göre başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken belgeler şöyle:

“Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacaklardır.

Üreticilerimiz kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen başvuru formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacaktır. Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar: Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için koçan, T Cetveli, tahsis ve search belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli. Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli. Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

Tahıl ve baklagil üreticilerinin sigorta kapsamına giren doğal afet olması durumunda kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için özel ve/veya tüzel kurum ve kuruluşlardan almış oldukları gübrelerin fatura ve/veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmelidir.

2022-2023 üretim yılı için üretici birliklerinden alacakları üretici belgesini Fona ve/veya bölge kaza tarım daireleri ibraz etmeleri ve karşılığında alındı belgesi almaları gerekmektedir.

Üreticilerin kimlik kartı fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya bölge kaza tarım daireleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce taahhütname vermeyen üreticilerimizin taahütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekmektedir.”

2021-2022 üretim yılı beyanları dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu tapu kayıtlarına göre yapılan kontroller sonucu evrakları tamam olan başvuruların evraksız kabul edileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Başvurular esnasında ibraz edilecek ve Pul Yasası kapsamında pul gerekliliği bulunan evraklara gereken miktarda pul yapıştırılmış olmalıdır. 2022-2023 beyan bildirimleri 30.3.2023 – 14.4.2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasında alınacaktır.”