Tazminat ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi tarafından yürütülen Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Mart ayına ait tazminat ödemeleri bugün gerçekleştirildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, hayvanları zarar gören 35 üreticiye, 45 Büyükbaş ve 430 Küçükbaş vakası için toplam 210.000.00 TL tazminat ödendi.

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabiliyor.