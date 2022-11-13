TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 39. Kuruluş Yıldönümü Törenlerine katılmak üzere KKTC’ye gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ve beraberindeki Parlamento Heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere yarın KKTC’ye gelecek.

Yarın öğleden sonra KKTC’ye gelecek olan Şentop, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Giden Yol Belgeseli Lansman Özel Gösterimi programına katılmasının ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıldönümü nedeniyle KKTC’ye davet edilen Resmi Konuklar onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Kasım’da da Lefkoşa’daki törenlere katılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek olan Şentop, Cumhurbaşkanı Tatar’ın KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıldönümü nedeniyle vereceği resepsiyonun ardından KKTC’den ayrılacak.