TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın davetiyle ilk resmi yurtdışı ziyareti kapsamında KKTC’ye geldi.

Şentop ve beraberindekileri Milletvekillerini taşıyan uçak Saat:10.00’da Ercan’a iniş yaptı.

TBMM heyetini Ercan Havalimanında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Tümgeneral Tevfik Algan Meclis Divan heyeti üyesi Milletvekilleri Salahi Şahiner, Mesut Genç, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer karşıladı.

Ercan Havalimanında bir süre dinlenen Şentop ve TBMM heyeti, daha sonra KKTC temasları için Lefkoşa’ya hareket etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün sırasıyla Dr.Fazıl Küçük’ün kabri ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT anıtını ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile biraraya gelecek ve ardından Boğaz Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugün akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.

Mustafa Şentop Başkanlığındaki TBMM heyetinde; TBMM Başkan Vekili CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye –KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve diğer TBMM yetkilileri yer alıyor

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 11:34